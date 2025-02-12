وزير الصحة يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية

إلتقى وزير الصحة عبد الحق سايحي، بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية. وذلك في إطار مواصلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين. عملا بمبدأ الحوار لتحسين الوضعية المهنية لمستخدمي الصحة.

وأوضح بيان للوزارة، أن وزير الصحة إستهل هذا اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء بحضور إطارات من الإدارة المركزية. بالتأكيد على أهمية فتح المجال للحوار مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول لجملة من المطالب. مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الاقتراحات لتوفير الظروف لملائمة لكل مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم. بما فيهم الأسلاك المشتركة”.

من جهتهم، عرض أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية جملة من المطالب. من بينها تحسين المسار المهني و تخصيص نظام تعويضي خاص بالأسلاك المشتركة يراعي ظروف عملهم والأخطار التي يواجهونها بحكم الاحتكاك المباشر مع

السلك الطبي في المؤسسات الاستشفائية.

وفي سياق متصل إقترحت النقابة ضرورة تخصيص منحة المناوبة الليلية لتقني الإعلام الآلي الذين سيعملون ليلا لمتابعة نظام الرقمنة. خاصة مع إدخال النظام الرقمي الجديد للمعرف الوطني للصحة. واستفادة الأسلاك المشتركة من العلاوات المرتبطة بالعدوى والأخطار الصحية، وكذا الترقية في الرتب والمناصب العليا.

وقد استمع الوزير سايحي للإنشغالات المطروحة من قبل أعضاء النقابة بكل إهتمام، وجدد دعمه لمطالبهم. مؤكدا على ضرورة النظر في المسائل المتعلقة بالمسار المهني للأسلاك المشتركة والنظام التعويضي. الذي يجب أن يتلاءم مع ظروف عملهم في قطاع الصحة.

كما ذكر، أن هناك مشاريع قوانين أساسية قد تمت دراستها ودعا النقابة لإعداد رؤية حول مجمل الإقتراحات التي تخصهم. مشيرا إلى لقاء سيجمعهم مع اللجنة المختصة على مستوى الوزارة لمناقشة مجمل المسائل بما يخدم قطاع الصحة ومستخدميه. وذلك قبل نهاية شهر فيفري كأقصى تقدير.

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