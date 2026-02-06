وزير الصحة يلتقي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية

إستقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، عشية أمس الخميس، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، برئاسة الدكتور محمد إيدير.

وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لدراسة جملة من القضايا والانشغالات المهنية التي تهم الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية.

وثمن الوزير الدور المحوري الذي يضطلع به الأطباء الأخصائيون على مستوى المؤسسات الصحية العمومية. ومساهمتهم الفاعلة في تحسين نوعية التكفل بالمرضى، وتعزيز أداء المنظومة الصحية الوطنية.

ومن جهته، قدم رئيس النقابة عرضا شاملا حول طبيعة المهام الموكلة للممارسين الأخصائيين. مستعرضا أبرز التحديات المهنية والتنظيمية التي يواجهونها ميدانيا.

كما شكل اللقاء فرصة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي، والنظام التعويضي. والإطار التنظيمي لتأطير المسابقات المهنية للترقية في الرتب، إضافة إلى تحسين ظروف العمل.

وفي هذا السياق، أكد السيد وزير الصحة دعمه الكامل لكل المبادرات الرامية إلى تثمين مهام الممارسين الأخصائيين. وتكييفها بما يضمن أداءها في أحسن الظروف المهنية.

كما أطلع الوزير، الشريك الاجتماعي على سبل تطوير الخدمات الصحية لاسيما عبر عملية التوأمة والتأطير والرعاية (Parrainage). باعتبارها أدوات فعالة لتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، وتحسين الأداء المهني داخل المؤسسات الصحية.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق. بما يخدم مصلحة مهنيي الصحة ويسهم في الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن.