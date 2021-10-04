وزير الصحة يلتقي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية

إستقبل وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد أمس، أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية يرأسهم الدكتور محمد يوسفي.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن الوزير بن بوزيد عرض الوضعية الوبائية التي تعرفها الجزائر بسبب فيروس كوفيد-19. في ظل تراجع عدد الإصابات. معربا عن أمله أن يتواصل المنحى في الإنخفاض. داعيا المواطنين عامة ومهنيي القطاع إلى التلقيح. خاصة وأنه يبقى الوسيلة الأنجع للقضاء على الفيروس.

من جهته أكد الدكتور يوسفي، على أن عملية التلقيح ضد كوفيد-19 تبقى الحل الوحيد لمجابهة هذا الفيروس. مشيرا إلى أن النقابة مستعدة للمساهمة في تطوير القطاع وفق مبدأ يقوم على الحوار و التشاور. مبرزا مطالب الممارسيين الأخصائيين خاصة ما تعلق منها بمطلب مراجعة القانون الأساسي للقطاع بشكل يخدم الوضعية المهنية والإجتماعية للعمال.

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