وزير الصحة يلتقي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد عشية يوم الثلاثاء، أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) برئاسة الدكتور إلياس مرابط.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد خصصت هذه الجلسة، للنظر في العديد من القضايا التي تهمّ ممارسي الصحة العمومية. وفي مستهل اللقاء أعرب الوزير عن أمله في أن يتواصل إنخفاض الإصابات بفيروس كورونا، وجدد شكره لعمال القطاع على مجهوداتهم.

وخلال هذه الجلسة قدم أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عرضا للوضع السائد الذي يؤثر على ظروف العمل. وكذا الصعوبات والعقبات التي تواجهها وإستعرضوا مجموعة من الملفات التي تهمّهم وطلبوا من الوزير التدخل والنظر فيها. بالإضافة إلى القانون الأساسي للقطاع و مكانة الطبيب المرجعي و التكوين.

كما استمع الوزير للانشغالات المطروحة من قبل أعضاء النقابة بكل اهتمام، مجددا دعمه المطلق لمطالبهم ومطالب جميع مهنيي القطاع الصحي. والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة في أقرب الآجال.

كما اقترح بن بوزيد المشاركة في أشغال الجلسات الوطنية للصحة التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية. مشيرا إلى أن الورشات التي سيتم تنظيمها خلال هذه الجلسات ستشكل فرصة لمناقشة سبل إصلاح المنظومة الصحية وتحسين وضعية مهنيي القطاع من خلال إقتراحاتهم.

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