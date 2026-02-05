وزير الصحة يلتقي بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية

التقى وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، صبيحة اليوم الخميس، بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية (SNMG/SP) برئاسة الدكتور معسكري عبد الرحمان.

اللقاء جاء في إطار سلسلة الجلسات والمشاورات التي يجريها وزير الصحة، مع الشركاء الاجتماعيين، وبحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

الاجتماع شكّل فرصة لإعادة التأكيد على أهمية ترسيخ الحوار المسؤول والبنّاء مع الشركاء الاجتماعيين على مختلف المستويات. وأيضا للسعي إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتحسين التكفل بالصحة العمومية بما يخدم مصلحة المريض.

كما استمع الوزير باهتمام إلى انشغالات واقتراحات أعضاء النقابة، لا سيما القوانين الأساسية وتحسين ظروف عمل الطبيب العام. وأكد المجتمعون أن عمل الطبيب العام يعدّ حجر الزاوية في النظام الصحي.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن المسائل المرتبطة بالنشاط النقابي تحظى بمتابعة من طرف الإدارة المركزية.

وشدّد الوزير خلال الاجتماع على أنه لا يسمح إطلاقاً بأي شكل من أشكال التضييق، في احترام تام للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

أما بالنسبة للقوانين الأساسية، فقد تم التأكيد في الاجتماع على أخذ مختلف الاختلالات المطروحة بعين الاعتبار، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين المتواصل. وكذا تنمية الخبرات المهنية، وترقية المسار المهني للأطباء العامين، بما يضمن تثمين كفاءاتهم وتحفيزهم على أداء مهامهم في أفضل الظروف.

كما جدّد الوزير التأكيد على الدور المحوري الذي يؤديه الطبيب العام داخل المؤسسات الصحية.

وفي الأخير، دعا الوزير إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل، جنبا إلى جنب مع مختلف الفاعلين، خدمة للنظام الصحي والمريض على حد سواء.