وزير الصحة يلتقي برئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة

إلتقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، برئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بجمهورية مصر العربية وعضو المجلس العلمي للوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، البروفيسور هشام أحمد جاب الله الغزالي. على هامش أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، التي انعقدت أمس السبت.

وأكد وزير الصحة التزام الدولة الراسخ بتحسين التكفل بمرضى السرطان، من خلال جعل المريض في صلب المنظومة الصحية واعتباره أولوية وطنية. عبر وضع إستراتيجية شاملة تقوم على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحسين التكفل بالمرضى.

وتطرق وزير الصحة أيضا إلى أهمية الجانب الوقائي باعتباره أحد أهم العوامل الرئيسية لمجابهة هذا المرض. وذلك من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية للحد من الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالسرطان. مثل استخدام الملونات الغذائية والمواد الحافظة.

من جانبه، استعرض البروفيسور هشام الغزالي التجربة المصرية في مجال مكافحة السرطان. والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على أرض الميدان. مؤكدا إمكانية الحد من عبء السرطان من خلال الكشف المبكر وتقديم الرعاية العلاجية المناسبة. مشيرا إلى أن فرص الشفاء من عدة أنواع السرطانات تكون مرتفعة في حال تشخيصها مبكرا وعلاجها بالشكل السليم.

كما أشار البروفيسور هشام الغزالي إلى السياسة التي تنتهجها بلاده في توفير أدوية السرطان. من خلال تصنيعها محليًا، بالإضافة كذلك إلى الإهتمام الكبير بتكوين الطواقم الطبية على أحدث أساليب تشخيص وعلاج الأورام.

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