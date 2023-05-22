وزير الصحة يلتقي بنظيره الكوبي

إلتقى وزير الصحة عبد الحق سايحي، على هامش أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف. وزير الصحة العامة لجمهورية كوبا خوسيه أنخيل بورتال ميرلندا.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أشاد الطرفان بمستوى و عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين. و التي بلغت 60 عاما حيث بدأت غداة استقلال الجزائر.

من جهته أعرب وزير الصحة الكوبي، عن رضاه على مستوى العلاقات التي تربط البلدين. مبديا أمله في تعزيزها و تقويتها و ذلك بالبحث عن فرص شراكة جديدة لتوسيع التعاون القائم بين الجزائر و كوبا إلى مجالات أخرى.

من جهته أبرز وزير الصحة عبد الحق سايحي مستوى العلاقات الثنائية التى عرفت قفزة نوعية في المجال الصحي، مقترحا تكثيفها و توسيعها.كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية للارتقاء إلى أعلى مستوى. و بناء شراكة قوية تعود بالفائدة على البلدين