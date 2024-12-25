وزير الصحة يلتقي مع نقابة الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية

التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي،بأعضاء مكتب النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية. وذلك في إطار سلسة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين.

وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع كان فرصة سانحة لممثلي الأطباء الأخصائيين برئاسة الدكتور محمد إيدير. لنقل بعض الانشغالات الهامة التي تتعلق بهذا السلك.

كما كان فرصة للوزير للتأكيد على “أهمية الحوار وتبادل الآراء وتخصيص اللقاءات الدورية على مستوى كل المؤسسات العمومية. للصحة ومديريات الصحة بالولايات لتشجيع العمل والأنشطة التي تخدم مستخدمي القطاع وتعزيز المنظومة الصحية وتطويرها”.