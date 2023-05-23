وزير الصحة يلتقي نظيره الجيبوتي

إجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بنظيره وزير الصحة لجمهورية جيبوتي الدكتور احمد روبله عبد الله.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكّل هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف. فرصة للطرفين لتباحث مجالات التعاون التي يمكن إقامتها بين البلدين وفق برنامج عمل يتضمن عديد النشاطات. من بينها ضمان التكوين لمهنيي الصحة في ظل الخبرة التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال. بالإضافة كذلك إلى تأطير الأطباء خاصة في التخصصات الجراحية مع إمتداد عملية التكوين لتشمل مجال التسيير في الميدان الصحي.