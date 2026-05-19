وزير الصحة يلتقي نظيره الصيني بجنيف

التقى وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الثلاثاء، بنظيره من جمهورية الصين الشعبية، لي هايتشاو، في لقاء ثنائي خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الصديقين.

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما في مجالات التكنولوجيات الصحية، والتكوين والرقمنة الصحية، والتجهيزات الطبية، والوقاية. إلى جانب تعزيز التنسيق المتعلق بنشاط البعثات الطبية الصينية العاملة بالجزائر.

كما أشاد الطرفان بمستوى علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والصين. مؤكدَين إرادتهما المشتركة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تعزيز الأمن الصحي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات الناجحة في المجال الصحي. بما يواكب التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.

كما وجّه الوزير الصيني دعوة إلى وزير الصحة لزيارة جمهورية الصين الشعبية. في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الصحي.