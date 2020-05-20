وزير الصحة: يمكن استعمال الكمامة النسيجية عدة مرات واجبارية ارتدائها يبقى للحكومة

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات اليوم الأربعاء، على ضرورة ارتداء الكمامات التي أصبحت علميا ضرورية لجميع الأشخاص، والتي تعد أحد الإجراءات الوقائية الحاسمة.

وأشار عبد الرحمان بن بوزيد، إلى أنّ الكمامة المصنوعة من النسيج صالحة للوقاية من الفيروس لأنها تمنع قذف الجزيئات السائلة من الفم عند التكلم أو عند العطس.

وأضاف وزير الصحة للإذاعة الجزائرية، أن عدة قطاعات ساهمت في صناعة الكمامات محليا على غرار قطاع التكوين المهني وقطاع السياحة والصناعات التقليدية، مما سيسمح بالوصول إلى إنتاج مليون كمامة في اليوم.

وقال بن بوزيد إن تلك الكمامات يمكن استعمالها العديد من المرات شرط تعقيمها.

وبخصوص اجبارية استعمال الكمامة، أوضح أن الحكومة هي التي تتخذ القرار، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا أوصت بضرورة فرض إجبارية ارتداء الكمامات.