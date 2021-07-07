قناة النهار وزير الصحة ينتفض ضد مدراء المستشفيات .. علاش مترفدوش التليفون بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جويلية 2021 - 23:22 شارك غرِّد 388 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=957288 اقرأ أيضا مع السفيرة: أفضل الزيوت لترطيب وتلميع البشرة قناة النهار 03 جويلية ضياف ربي: شقيقات لايعرفون تاريخ ميلادهم و حتى 2018 إستخرجتن بطاقات التعريف الوطنية قناة النهار 17 جوان الذكرى الـ 59 لإسترجاع السيادة الوطنية.. الجزائر تستذكر محطات الكفاح قناة النهار 04 جويلية كورونـ.ـا بالجزائر.. 354 إصابـ.ـة و9 وفيـ.ـات خلال 24 ساعة الأخيرة قناة النهار 25 جوان