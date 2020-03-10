وزير الصحة ينفي غلق الحدود مع تونس بسبب كورونا

نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، خبر “غلق الحدود مع دولة تونس بسبب إنتشار فيروس كورونا”.

وأكد بن بوزيد، اليوم الثلاثاء في ندوة نقاش حول مستجدات فيروس كورونا بمنتدى الشعب، أن “الحدود الجزائرية مع الدولة الشقيقة تونس لا تزال مفتوحة”.

وقال بن بوزيد أن “جميع الحدود الجزائرية لا تزال مفتوحة، ولم يتم غلق أي منها، عدا توقيف الرحلات الجوية مع مدينة “ميلو” الإيطالية”.

هذا بعدما تناقلت وسائل إعلام أجنبية خبر غلق الحدود بين الجزائر ودولة تونس بسبب تفشي فيروس كورونا.