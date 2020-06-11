وزير الصحة ينهي مهام مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تيبازة

أنهى في الساعات القليلة الماضية وزير الصحة والسكان مهام مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تيبازة الدكتور اوكفيل عبد السلام وأمر بادماجه في منصبه الأصلي كطبيب عام في قرار كان منتظرا نظرا للاوضاع التي تعيشها المؤسسة.

وحاول حفنة من العمال والاطباء الاحتجاج على قرار وزير الصحة، في خطوة غير مسبوقة في الوقت الذي عبر عدد كبير منهم عن غبطتهم وفرحهم عبر صفحات الفايس بوك.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا في قضية تسيير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تيبازة والملايير التي خصصت لها في عشر سنوات الأخيرة.

ولم ينتظر وزير الصحة مطولا بعد انهاء المدير السابق حيث عين مصطفاي محمد توفيق مديرا جديدا للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية تيبازة، وهو اطار تقلد عدة مناصب بولايات الشرق الجزائري.