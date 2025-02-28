وزير الصحة يهنئ الجزائريين بمناسبة رمضان المبارك 

هنّأ وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الجزائريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، للعام الهجري 1446 الموافق للسنة الميلادية 2025.

ووجه وزير الصحة تهانيه، بالمناسبة، أصالة عن نفسه ونيابة عن إطارات وعمال وزارة الصحة، إلى كل الجزائريين والجزائريات وبالأخص إلى كل الأسرة الصحية، بخالص التهاني وأطيب الأماني.

وأضاف سايحي في رسالة التهنئة “سائلاً الله العزيز القدير، أن يُعم علينا فيه بدوام الصحة والعافية والهناء. وأن يعيننا على صيامه وقيامه ويجعله شهر خير ويمن وبركة. تجسّد فيه مظاهر التكافل والتضامن، يستحضر فيه الجميع القيم الإنسانية العالية والأخلاق الفاضلة”.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.