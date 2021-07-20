وزير الصحة يهنئ الجزائريين والأطقم الطبية.. ويؤكد على احترام البروتوكول الصحي

هنأ وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد كافة الشعب الجزائري الأطقم الطبية والعاملين في مجال الصحة بعيد الأضحى المبارك متمنيا لهم دوام الصحة واليمن والبركات.

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها على الفايسبوك تهنئة الوزر. “أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي وزارة الصحة أتقدم لكم بأخلص التهاني و أصدق الأمنيات راجيا من المولى تعالى أن يعيده علينا وعلى الجزائر بالخير والصحة والبركات

وقال الوزير:” حينما نتواصل عن طريق الكلمة الأمينة، في يوم من أيام الله التي تحمل أسمى معاني التضحية. إنما نود أن نرسم معالمها ونرسخ رسالتها فينا خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد تنامي في عدد الإصابات بفيروس كورونا. والآثار السلبية التي خلفتها اقتصادية واجتماعية كانت وحتى نفسية والتي ألحقت الضرر بالأفراد و المجتمعات والدول.

من جهته دعا الوزير إلى ضرورة إلتزام الجميع بالبروتوكول الصحي والحرص على التباعد الجسدي. و استعمال الأقنعة الواقية وتعقيم اليدين وتجنب التجمعات و الاكتفاء بالسلام و الإشارة. للمساهمة في كسر وقطع سلسلة إنتشار الوباء. كما أوصي جميع المواطنين والمواطنات التقرب إلى الوحدات والفضاءات الصحية لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.

وشكر الوزير الجميع من كل الأسلاك الطبية، أستاذا كان أو طبيبا أو شبه طبي أو إداري وكل العمال المهنيين و بدون استثناء قائلا:” لكم مني ألف تحية و تقدير و ستجدونني مرابطا معكم، أمامكم وإلى جنبكم. أتمنى لكم جميعا و لأهلكم عيد سعيد مبارك.