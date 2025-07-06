وزير الصحة يهنئ الجزائريين وموظفي القطاع بحلول عاشوراء

تقدم وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمناسبة يوم عاشوراء، بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى أبناء الشعب الجزائري الكريم، وإلى كافة أفراد الأسرة الصحية.

وجاء في رسالة تهنئة الوزير “بمناسبة يوم عاشوراء، يتقدم وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي. أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات وزارة الصحة. بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى أبناء الشعب الجزائري الكريم، وإلى كافة أفراد الأسرة الصحية”.

وأضاف سايحي “إن هذا اليوم العظيم الذي يحمل في طياته معاني الإيمان والصبر والتضحية و يمثل محطة للتأمل في دروس الإخلاص. كما يُعد مناسبة لتجديد العهد على التمسك بالقيم النبيلة وتعزيز روح التسامح والتكافل في مجتمعنا”.

وفي ختام التهنئة قال الوزير “نسأل الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأن يديم على وطننا الأمن والإستقرار، وعلى شعبنا السلام والوئام”.

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