وزير الصحة يهنئ نساء الجزائر بمناسبة يومهن العالمي

تقدم وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم السبت، بتهانيه وتبريكاته لكل نساء الجزائر وجميع إطارات وموظفات وعاملات قطاع الصحة خاصة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 ماس من كل سنة.

وجاء في نص التهنئة “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 08 مارس من كل سنة. يتشرف .الوزير الأستاذ عبد الحق سايحي أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين في القطاع. أن يتقدم بأخص التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات لكل نساء الجزائر. وجميع إطارات وموظفات وعاملات قطاع الصحة خاصة، راجيا من العلي القدير أن يمن عليهن وعلى. ذويهن بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل أعمالهن بمزيد من التألق والعطاء”.

وأضاف الوزير “فتحية تقدير ومحبة و وفاء وشكر على مجهوداتكن في سبيل تحسين القطاع. كل عام و أنتن ووطننا الحبيب بألف خير”.

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