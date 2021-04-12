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وزير الصحة يهنىء الشعب الجزائري وعمال القطاع بمناسبة حلول رمضان المبارك

الوطني
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وزير الصحة يهنىء الشعب الجزائري وعمال القطاع بمناسبة حلول رمضان المبارك
بقلم خالد زوبيري

قدم وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، مساء يوم الإثنين، تهانيه الخالصة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في برقية تهنئة للوزير:”يسرني ويسعدني أن أتقدم بأخلص التهاني و التبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى الشعب الجزائري كافة و عمال الصحة خاصة، أصالة عن نفسي و نيابة عن إطارات و مستخدمي وزارة الصحة، سائلا الله العلي القدير أن يمن علينا و على كافة المسلمين بالرحمة و الإيمان و البركة و الإحسان و المغفرة و العتق من النار.”
“كل عام و أنتم و الجزائر بألف خير.”

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=984286

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