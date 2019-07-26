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وزير الصحة يوفد لجنة تحقيق إلى ولاية المسيلة بعد وفاة إمراتين حاملتين 

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وزير الصحة يوفد لجنة تحقيق إلى ولاية المسيلة بعد وفاة إمراتين حاملتين 
بقلم أسماء منور

أرسل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، لجنة تحقيق إلى ولاية المسيلة، من أجل التحقيق في حادثة وفاة امرأتين حاملتين.

وقال وزير الصحة ميراوي في تصريح صحفي لـ “النهار” أنه تم إرسال حلا، لجنة تحقيق وتفتيش إلى ولاية المسيلة وبالضبط إلى مستشفى سليمان عميرات والزهراوي.

وأضاف الوزير في ذات التصريح أن السيدة الأولى الحامل توفيت بسبب عجز كلوي، في مستشفى سليمان عميرات، أما الثانية فقد توفيت بسبب تعقيدات تنفسية بمستشفى الزهراوي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن السيدة الأولى توفيت أمس الخميس مساء، بينما توفيت الثانية صباح اليوم الجمعة.


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