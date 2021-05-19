وزير الصحة يوقع اتفاق لتحسين الخدمة العمومية مع CAPC

وقع وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على الاتفاق بين وزارة الصحة والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين(CAPC).

وأوضحت وزارة الصحة في تغريدة لها، الاتفاق يدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية في مجال الصحة.

بالإضافة إلى تجسيد حق المواطن في حماية وترقية صحته والحفاظ عليها مع ضمان رعاية صحية ذات جودة و نوعية.

ويهدف الاتفاق الإطار، إلى تحسين أداء الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة ووسائل الاتصال.

كما يرمي الاتفاق إلى تشجيع كل أنواع الاستثمارات في الهياكل الصحية في إطار تعزيز الخريطة الصحية الوطنية.

إلى جانب إنشاء أرضيات تعاون بين مخابر البحث التابعة للقطاع والمؤسسات المهتمة المنتسبة إلى الكنفدرالية الجزائرية.