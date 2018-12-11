وزير الصحة يوقف المدير العام والأمين العام للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية
أوقف وزير الصحة مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء، المدير العام والأمين العام للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية.
وحسب مصادر موثوقة لـ “النهار”، فإن التوقيف جاء بسبب سوء التسيير الذي كشفت عنه عمليات المراقبة والتفتيش التي تمت مؤخرا.
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