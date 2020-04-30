وزير الصحة: يوم السبت سأزور المصابين بكورونا بولاية سطيف

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، إنه سيشرع بعد غد السبت في زيارة إلى ولاية سطيف من أجل الإطلاع على الوضع الصحي هناك والإطمئنان على المصابين والمرضى بجائحة كورونا.

وكشف بن بوزيد في رده على سؤال نائب برلماني خلال جلسة الإجابة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيشرع يوم السبت في زيارة إلى ولاية سطيف للإطلاع على الأوضاع الصحة هناك، كما سيطمئن على المصابين بفيروس كورونا، مضيفا في الوقت ذاته أنه و بعد مرور جائحة كورونا سيتم مباشرة الأشغال وافتتاح مستشفى جديد بولاية سطيف.