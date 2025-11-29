وزير الصحة يُؤكد حرص الجزائر على تعزيز التعاون الإفريقي في الصناعة الصيدلانية

أكد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، حرص الجزائر على مواصلة تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الصناعة الصيدلانية.

واستقبل الوزير، اليوم، ممثلة جمهورية كوت ديفوار، اسووان ماري شونتال، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الوزاري حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة.

وحسب بيان للوزارة، رحّب وزير الصحة بضيفة الجزائر على مشاركة بلدها في أعمال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة.

مؤكدًا حرص الجزائر على مواصلة تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الصناعة الصيدلانية، والأمن الصحي، والتنمية المستدامة.

ومن جهتها، عبّرت اسووان ماري شونتال عن امتنانها للجزائر على تنظيم هذا الحدث الهام. مؤكدةً أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز التعاون الصحي الإفريقي وتبادل الخبرات بين الدول.

كما استعرضت اسووان السياسة الصحية لجمهورية كوت ديفوار، مركّزةً على مراحل تطوّر النظام الصحي. وبرامج الإصلاحات الهادفة إلى تحسين فعالية التغطية الصحية بكوت ديفوار.

وبدوره، استعرض وزير الصحة النظام الصحي الجزائري والبرامج الوقائية والتلقيحات المعتمدة. إضافةً إلى الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الخدمات الطبية.

وتم خلال هذا العرض تسليط الضوء على تجارب الجزائر في مواجهة التحديات الصحية. بما في ذلك إدارة الأوبئة والأمراض المتنقلة وغير المتنقلة.

كما أكد الجانبان على أهمية تعميق تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين البلدين. لا سيما في مجال المنصات الرقمية الدوائية وبرامج التكوين. باعتبارها أدوات أساسية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة للسكان.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل المشترك وتفعيل بنود إعلان الجزائر. بما يسهم في بناء منظومة صحية إفريقية أكثر تكاملًا واستدامة. وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الأدوية في القارة الإفريقية.