وزير الصحة يُحذر.. الفيروس ينتشر ويزداد ولا ندري متى ينتهي الوباء

طلب وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، من مدراء الصحة، زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، لصالح مرضى كوفيد.

وأورد الوزير، في لقاء عقده اليوم الأحد، مع مدراء قطاعه ومدراء المؤسسات الاستشفائية، أن ارتفاع عدد الاصابات، يجعلنا نتضامن أكثر لمواجهة الموجة الجديدة وتقديم الأحسن للمواطن خاصة عدد الأسرة.

ومنح الوزير للمسؤولين المعنيين، مهلة 48 ساعة لرفع نسبة الأسرة المخصصة لمرضى كوروناـ

وأكد بن بوزيد، أنه لن يقبل أن يذهب أي مواطن إلى المستشفيات ولا يجد سرير، لذلك طلب تخصيص حتى 30 بالمئة من الأسرة بالمستشفيات للاستعجالات والباقي كله سيستغل في كوفيد_19.

ووعد الوزير، أنه وبعد تطبيق هذه الإجراءات، ستتحسن الامور بالنسبة للأسرة، بعد 3 أو 5 أيام.

وصرح الوزير، أن عدد الاصابات بالفيروس التاجي بالبلاد يزداد، ولكن نسبة الارتفاع منخفضة مقارنة بباقي الدول.

وقال بن بوزيد: “حتى وإن ارتفع العدد، لما تكون الأسرة موجودة والعلاج موجود كل شيء يمر بهدوء”.

مضيفا: “الأزمة ستمر، لكن لا أدري متى وبأي ثمن، ونتمنى أن لا يحصد الوباء العديد من الاصابات والوفيات”.

وكشف بن بوزيد، أنه وبسبب هذا الوباء، ظهرت العديد النقائص، لأن الجائحة عطلت كل القطاعات.

ورغم هذا، يضيف الوزير، تواجه الجزائر الوباء بالتضامن، ونحن مستعدون للآخر.

نحن مستعدين للآخر

وكشف المسؤول الأول عن القطاع الصحي في البلاد، أن فيروس كورونا ينتشر ويزداد، وهذا ما خلف حالة من القلق عبر الولايات.

وطمأن الوزير، المواطنين ومستخدمي القطاع الصحي، أن المستلزمات الواقية والكمامات والألبسة الواقية تكفي.