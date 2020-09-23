وزير الصحة يُحذر من الإستهتار بإستمرار خطر إنتشار كورونا

حذر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الثلاثاء، من الإستهتار باستمرار خطر انتشار فيروس كورونا، بعد تراجع عدد حالات الإصابات الجديدة.

وجاء ذلك، خلال زيارة الوزير، للمصلحة الجديدة للاستعجالات الطبية الجراحية بمدينة معسكر، والتي فتحت أبوابها نهاية شهر جويلية الماضي، حسبما أوردته وكالة الأنباء.

أين حذر الوزير خلال زيارته لوحدة الأمراض الفيروسية بذات المصلحة، من الاستهتار باستمرار خطر انتشار فيروس كورونا بعد تراجع عدد حالات الإصابة المسجلة وطنيا ومحليا.

داعيا إلى استغلال فترة الانخفاض المسجل حاليا في تكوين مخزون استراتيجي من مختلف المستلزمات، وإعادة تنظيم مختلف الطاقات.

كما دعا الوزير، إلى “الاهتمام بتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وإعادة الاعتبار للعمل بالهياكل الصحية الجوارية كقاعات العلاج والمراكز الصحية والعيادات متعددة الخدمات لتخفيف الضغط على المستشفيات وجعلها تتكفل أفضل بالحالات الأكثر دقة”.