وزير الصحة يُدشن عيادتين متعددة الخدمات في وهران

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، رفقة والي الولاية السعيد سعيود والوفد المرافق له، على تدشين عيادتين متعددة الخدمات.

وحسب بيان للوزارة، تم تدشين العيادة الأولى ببلدية مسرغين تحمل اسم المجاهد “مفلاحي محمد”. تقع بالقطب العمراني الجديد بدائرة بوتليليس مما. يؤهلها بتوفير خدمات صحية جوارية لقاطنيه.

فيما تحمل العيادة الثانية، إسم المجاهد ” تشيكو الهاشمي”، وتقع ببلدية بئر الجير.

وتتمتع العيادتان، بمواصفات عصرية، من شأنهما ضمان الخدمات الصحية على مستوى مختلف المصالح الصحية. التي تتوفر عليها هاتين العيادتين بفضل المورد البشري المؤهل.

وكذا التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة للتكفل الأمثل بالمريض، كما تتوفران على نظام الرقمنة، وتعملان 24 سا على 24.