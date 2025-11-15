وزير الصحة يُدشن مستشفى الشهيد لخضاري بتقرت

أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، على الافتتاح الرسمي لمستشفى الشهيد لخضاري محمد الأخضر بسعة 240 سريراً، في ولاية تقرت.

وحسب بيان للوزارة، قام الوزير بجولة تفقدية عبر مختلف أجنحة المستشفى. أين وقف على نوعية التجهيزات الطبية الحديثة التي تم تدعيمه بها. موجهاً شكره لكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح الصحي الكبير.

وأكد أن هذا المستشفى الجديد سيُحدث نقلة نوعية في مجال التكفل الصحي بولاية تقرت. وسيعزز بشكل كبير القدرات الاستشفائية للمؤسسات الصحية. بما يسمح بتقديم خدمات طبية متطورة وبجودة عالية للمواطنين.

ويضم المستشفى باقة واسعة من المصالح الطبية المتخصصة التي توفر تغطية صحية شاملة لسكان ولاية تقرت وكذا الولايات المجاورة، من بينها:

مركز لحقن الدم وقاعة لأخذ العينات والفحوصات المخبرية، ومصالح الفحوصات الطبية المتخصصة. وخدمات الأشعة والتصوير الطبي الرقمي، بما في ذلك جهاز السكانير، التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير الشعاعي للثدي.

وكذا جناح العمليات المجهّز بأحدث التقنيات، ومصالح الاستعجالات الطبية والجراحية، وأقسام طب وجراحة العظام والرضوض. والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الفك والوجه، وجراحة العيون، وبنك الدم يحتوي على مصلحة لحقن للدم.

وتُعد هذه المرافق مجتمعة نموذجاً لهيكلة صحية متكاملة، قادرة على ضمان خدمات طبية عالية المستوى وفق أحدث المعايير المعتمدة وطنياً ودولياً. بما يعزز المنظومة الصحية المحلية ويُحسّن ظروف التكفل بالمريض.

كما يضم المستشفى قاعة محاضرات حديثة مخصّصة لاستقبال طلبة شبه الطبي وتنظيم الدورات التكوينية والملتقيات العلمية لفائدة الأطقم الطبية وشبه الطبية. وهو ما يعكس حرص الوزارة، بالتنسيق مع إدارة المؤسسة، على تطوير الكفاءات البشرية والرفع من مستوى التكوين المستمر، في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية بالولاية.

وزير الصحة: هذا المشروع الضخم سيُحدث تحولاً كبيراً في تحسين التكفل الصحي بالسكان

وأكد الوزير، خلال مراسم التدشين، أن هذا المشروع الضخم سيُحدث تحولاً كبيراً في تحسين التكفل الصحي بالسكان. وسيساهم في استغلال المنشأة بكامل طاقتها التشغيلية. مما يلبّي حاجيات سكان المنطقة والولايات المجاورة.

وفي ختام زيارته، صرّح الوزير بأن هذه المؤسسة الصحية تتوفر على كل المقومات والشروط الضرورية. التي تؤهلها لأن تتحول مستقبلاً إلى مركز استشفائي جامعي بامتياز. بفضل قدراتها البشرية والتقنية والتنظيمية، ما يجعلها نموذجاً للمؤسسات الصحية المتطورة في الجنوب.