وزير الصحة يُدشن ويُعاين مشاريع ومنشآت صحية ببومرداس

يقوم وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس، والتي تندرج في سياق المتابعة الميدانية الدورية لتنفيذ المشاريع الصحية المسطّرة في الولاية، وتقييم مستوى التقدم في إنجازها، إضافة إلى وضع حيز الخدمة بعض الهياكل الصحية بعد تهيئتها و تجهيزها بأحدث المعدات الطبية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن سايحي سيُشرف خلال هذه الزيارة على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع والمنشآت الصحية الهامة. التي من شأنها تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة التكفل بالمرضى على مستوى الولاية.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير نحو منطقة الساحل ببلدية بومرداس، لوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركب الأم والطفل بسعة 80 سريرًا. وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تحسين ظروف التكفل الصحي بالأم والطفل. من خلال توفير خدمات توليد متكاملة ورعاية حديثي الولادة في بيئة متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات.

ليقوم بعدها بوضع حيز الخدمة الجزئي للمؤسسة العمومية الاستشفائية 240 سرير ببومرداس. التي تعد من بين أكبر المشاريع الصحية بالولاية، والتي ستُمكّن من تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات طبية متعددة التخصصات في إطار المعايير الحديثة للرعاية الصحية.

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