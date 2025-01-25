وزير الصحة يُسلم رسالة الرئيس تبون للوزير الأول لموريشيوس

قام وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، بزيارة إلى بور لويس، عاصمة جمهورية موريشيوس.

وحسب بيان لوزارة الصحة، حظي المبعوث الخاص باستقبال من الوزير الأول لجمهورية موريشيوس، نافين رامغولام. حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتناولت المحادثات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، أبرزها الصيد البحري، الزراعة و الصناعة التحويلية، السياحة، التكوين، والاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى التنمية المستدامة.

أين تم التأكيد على أهمية هذه القطاعات في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وضرورة تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جانبه، أعرب نافين رامغولام عن تطلعه لزيارة الجزائر في المستقبل القريب. معربا عن أمله في لقاء رئيس الجمهورية خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في أديس أبابا.

كما طلب من المبعوث الخاص نقل تحياته الحارة ومشاعره الأخوية إلى رئيس الجمهورية. متمنيا للجزائر مزيدا من التقدم والازدهار، وللشعب الجزائري دوام الرخاء والرفاهية.

وحضر اللقاء سفير الجزائر، المكلف بتمثيلها لدى جمهورية موريشيوس انطلاقا من مدغشقر، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين. مما يعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات.