وزير الصحة يُشدد على إرتداء الكمامة ويُحذر: يمكن أن يكون المستقبل أخطر!

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وزير الصحة يُشدد على إرتداء الكمامة ويُحذر: يمكن أن يكون المستقبل أخطر!
بقلم نادية بن طاهر

شدد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، على ضرورة إرتداء الكمامات، كونها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأورد الوزير، في ندوة صحفية له اليوم الخميس: “نحن نقول يوجد خطر، ويمكن أن يكون المستقبل أخطر، لأننا لا نعرف طبيعة الفيروس، وكيف سيكون في المستقبل”.

وأكد بن بوزيد، إن توصيات وزارة الصحة، معمول بها في أمريكا وألمانيا والسعودية والعديد من الدول قائلا: “الكمامة ثم الكمامة، والتباعد الإجتماعي وغسل اليدين بالصابون”.

وأشار الوزير، إلى أنه زار عدة ولايات، ولاحظ عدم إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات مؤكدا على أهميتها.

وأوضح الوزير، إن هذا المرض ليس جزائري، ولا علاقة له مع القطاع الصحي، بل هو وباء عالمي.


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