وزير الصحة يُشرف على إطلاق وتفقد منشآت صحية جديدة بتمنراست وإن ڨزام

يواصل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، زيارة العمل التي تقوده إلى ولايتي تمنراست وإن ڨزام، حيث شملت المحطات الميدانية ليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 معاينة عدد من المشاريع الصحية الهامة.

وحسب بيان الوزارة، فقد أشرف الوزير على وضع حجر الأساس للمركز المرجعي للأمراض الاستوائية، الذي يُعد دعامة أساسية للكشف المبكر عن الأوبئة، ومتابعة الوضع الصحي بدقة، كما يعزز قدرات التشخيص والتكفل بهذا النوع من الأمراض.

كما تفقد ورشة إنجاز مصلحة تصفية الدم المتنقلة بمنطقة متنتلات، التي ستُساهم في تحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي وتقليص عناء تنقلهم نحو مناطق أخرى.

وفي العيادة المتعددة الخدمات بـ”سرسوف”، اطلع الوزير على ظروف التكفل بالمرضى واستمع لانشغالات مهنيي القطاع والمواطنين، كما زار الملحقة الجهوية للصيدلية المركزية للمستشفيات، مؤكدًا أهمية ضمان تموين منتظم وفعّال بالأدوية.

واختُتمت الزيارة إلى ولاية إن ڨزام بالوقوف على مصلحة الاستعجالات بمستشفى صباح بنداد، التي تستقبل 70% من الحالات الاستعجالية الحقيقية، بفضل دور مؤسسات الصحة الجوارية في التكفل بالحالات العادية.

كما تفقد الوزير المرصد الجهوي للصحة، الذي يغطي ثماني ولايات جنوبية، ويُعنى بجمع وتحليل المعطيات الصحية، ومكافحة الأمراض، وتعزيز الصحة، بالتنسيق مع المعهد الوطني للصحة العمومية