وزير الصحة يُشيد بالجهود الكبيرة للأطقم الطبية في التكفل بجرحى حادث تيميمون

زار وزير الصحة، البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان، جرحى الحادث المروري الأليم بولاية تيميمون، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد الهاشمي امحمد، أين أشاد بالجهود الكبيرة للأطقم الطبية في التكفل بالجرحى.

وحسب بيان للوزارة، حرص الوزير على تفقد الحالة الصحية لكل جريح، حيث استمع إلى شروحات الطواقم الطبية حول وضعيتهم الصحية، ومستوى التكفل العلاجي المقدم لهم. مشددًا على ضرورة مواصلة توفير أفضل الرعاية الطبية والنفسية إلى غاية تماثلهم للشفاء.

كما عبّر الوزير عن تقديره الكبير لروح التضامن والتآزر، والتي عكست أصالة المجتمع الجزائري وقيمه الإنسانية الراسخة في مثل هذه الظروف.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية وشبه الطبية وكافة مستخدمي المؤسسة الاستشفائية. مثمنًا احترافيتهم وسرعة تدخلهم وتجنّدهم لضمان التكفل الأمثل بالمصابين. بما يعكس جاهزية القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة الفورية للحالات الاستعجالية.