وزير الصحة يُعاين ويُدشن هياكل صحية بغليزان
بقلم عايدة.ع
حلٌ وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الخميس، بولاية غليزان في زيارة عمل وتفقد، للإشراف على تدشين و معاينة بعض الهياكل الصحية.
وحسب بيان للوزارة، حل وزير الصحة بولاية الأغواط مرفوقا بوفد وزاري هام، و كان في استقباله والي الولاية سامي مجوبي. و رئيس المجلس الشعبي الولائي و ممثلي السلطات المحلية و نواب البرلمان بغرفتيه عن الولاية. و ممثلي السلطات الأمنيه و العسكرية.
وسيقوم سايحي بتدشين المستشفى الجديد بسعة 60 سرير يحمل اسم المجاهد المرحوم ” “تركي قويدر ” بدائرة منداس، بلدية منداس، وبدائرة غليزان، بلدية غليزان سيتفقد ظروف التكوين بالمعهد العالي للتكوين الشبه الطبي، كما سيتفقد العيادة متعددة الخدمات ” الشهيد للوش يوسف”.
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