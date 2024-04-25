وزير الصحة يُعاين ويُدشن هياكل صحية بغليزان

حلٌ وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الخميس، بولاية غليزان في زيارة عمل وتفقد، للإشراف على تدشين و معاينة بعض الهياكل الصحية.

وحسب بيان للوزارة، حل وزير الصحة بولاية الأغواط مرفوقا بوفد وزاري هام، و كان في استقباله والي الولاية سامي مجوبي. و رئيس المجلس الشعبي الولائي و ممثلي السلطات المحلية و نواب البرلمان بغرفتيه عن الولاية. و ممثلي السلطات الأمنيه و العسكرية.

وسيقوم سايحي بتدشين المستشفى الجديد بسعة 60 سرير يحمل اسم المجاهد المرحوم ” “تركي قويدر ” بدائرة منداس، بلدية منداس، وبدائرة غليزان، بلدية غليزان سيتفقد ظروف التكوين بالمعهد العالي للتكوين الشبه الطبي، كما سيتفقد العيادة متعددة الخدمات ” الشهيد للوش يوسف”.

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