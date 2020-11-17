وزير الصحة يُعزي عائلة البروفيسور زايدي: الجزائر تفقد خيرة أبنائها

تقدم وزير الصحة، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة، بخالص التعازي لعائلة الفقيدة البروفيسور زايدي زبيدة.

وجاء في رسالة التعزية: “يحصد وباء كورونا في كل مرة أرواحا طيبة، منهم أولئك الذين اختاروا أن يرتدوا المئزر الأبيض الذي ترسم من خلالهم البسمة وتزرع بهم الحياة لأشخاص مسهم الضر جراء الإصابة بوباء كورونا”.

وأضاف الوزير: “المصاب جلل، ولا سيما عندما تفقد الجزائر خيرة أبنائها الذين كانوا في الصف الأول لمكافحة هذا الوباء وحملوا مشعل التصدي والصمود ليكون نبراسا يضيئ بالصحة و العافية على مرضانا، رحم الله جميع موتانا”.

وتابع الوزير: “ما كان لفقدان الزميلة البروفيسور زايدي زبيدة، الباحثة و المختصة في علم الأوبئة، إلا دليل على تلك الإرادة القوية التي تحلت بها الفقيدة ويتحلى بها الأطقم الطبية والشبه طبية وكافة عمال وعاملات الصحة في كفاحهم ضد الوباء، ودعواتهم للمواطنين للتحلي بروح اليقظة والإلتزام بتدابير الوقائية”.