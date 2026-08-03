وزير الصحة يُعزي عائلة ضحية حادث المرور الأليم بتيميمون

تنقل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، إلى منطقة قصر قدور، بتيميمون، حيث قدم واجب العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد الذي وافته المنية جراء حادث المرور الأليم الذي شهدته الولاية.

وجاء هذا، في إطار الزيارة التي قام بها الوزير، إلى ولاية تيميمون، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لتفقد المصابين والوقوف على ظروف التكفل بهم.

وحسب بيان للوزارة، نقل الوزير إلى أفراد أسرة الفقيد خالص تعازي رئيس الجمهورية ومواساته الصادقة. مؤكداً تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب عائلات الضحايا في هذا الظرف الأليم. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما جدد الوزير التأكيد على حرص السلطات العمومية على مرافقة عائلات الضحايا. ومواصلة التكفل الأمثل بالمصابين وتسخير كافة الإمكانات الطبية والبشرية لضمان أفضل الرعاية الصحية لهم.