وزير الصحة: 14 ألف وفاة سنويا بسبب أمراض القلب

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الإستراتيجية الحالية للحكومة تتمثل في المضي قدما نحو تحسين وسائل الوقاية من أمراض القلب والشرايين بكافة أبعادها.

وقال وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني للجمعية الجزائرية لطب القلب والشرايين، أن الإستراتيجية الحالية للحكومة تتمثل في المضي قدما نحو تحسين وسائل الوقاية من أمراض القلب والشرايين بكافة أبعادها. وتحسين جميع مراحل العلاجات. بدءا من مواعيد الحصول عليها إلى غاية توفرها على أحسن وجه وبخدمات ذات جودة عالية.

كما أشار وزير الصحة، إلى أن المحاور التي سيتم مناقشتها خلال جلسات هذا المؤتمر ستعمل على إثراء وتعزيز المنظومة الصحية. وستسلك مسلك سياسة الحكومة فيما يخص رفع مستوى منظومتنا الصحية وجعلها أكثر كفاءة وخدمة لمواطنينا. مضيفا أن أمراض القلب حاليا هي السبب الأول للوفيات في الجزائر، إذ تتسبب في تسجيل أزيد من 14 ألف حالة وفاة سنويا.

وأكد وزير الصحة على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة للتكفل بمرضى القلب والشرايين والقيام بدراسة ملمة بالعوامل المسببة لها. والمتمثلة خصوصا في ارتفاع ضغط الدم وداء السكري والتدخين. وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وقلة النشاط البدني.

من جهته أشاد سايحي بالمناسبة بالدور الذي تقوم به الجمعية الجزائرية لأمراض القلب. والتي تساهم بشكل فعال من خلال مختلف برامج التوعية والتربية والفحص في تعبئة المجتمع حول الوقاية من هذه الأمراض.

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