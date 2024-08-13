وزير الصحة: 1614 حالة تسمم غذائي خلال شهرين

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، أنه تم تسجيل أرقام وخيمة بخصوص التسممات الغذائية. أين تم تسجيل 1614 حالة خلال شهرين.

وقال وزير الصحة في كلمة له خلال اليوم الاعلامي حول التسممات الغذائية، أنه تم تسجيل 1614 حالة تسمم غذائي خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 7 أوت 2024. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 853 حالة في الفضاء التجاري. وتسجيل 717 حالة تسمم في الفضاء الخاص أي في المناسبات، الأعراس، والولائم. مضيفا أن 47 بالمائة من حالات التسمم سببها الولائم والأعراس. مشيرا إلى أنه تم تسجيل وفيات من خلال التسممات الغذائية.

وأضاف الوزير في سياق ذي صلة، أن الأمر خطير للغاية خاصة خلال فصل الصيف. مضيفا أن السبب الحقيقي راجع إلى غياب سلسلة التبريد ووسائل التكفل بالاطعمة. مضيفا أن تكلفة المريض الواحد تقدر بأكثر من 3500 دينار.

وأشار وزير الصحة، أنه تم إصدار تعليمات من مديرية الوقاية من أجل صيف عادي وضرورة الاهتمام بالجوزانب الغذائية والنظافة وبالرغم من ذلك تم تسجيل رقم مرتفع للتسممات الغذائية. مؤكدا على التنسيق بين وزارة التجارة مكتب النظافة البلدية ووزارة الصحة مستقبلا من أجل الدعم والمرافقة.

من جهتها كشفت منيرة قريشي رئيسة لجنة الصحة والوقاية بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 7 وفيات بسبب التسممات الغذائية مابين سنتي 2023 و2024 عبر ولايات المسيلة، الجزائر العاصمة، المدية، قسنطينة، تيارت، مستغانم والبليدة.