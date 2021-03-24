وزير الصحة: 20 ألف إصابة جديدة بالسل سنة 2020.. وإطلاق دليل للتكفل بالمرض قريبا

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن المخطط الإستراتيجي الوطني لمكافحة السل يهدف لتخفيض معدل الإصابة بهذا المرض بنسبة 25 بالمائة سنة 2024.

وأضاف الوزير خلال كلمة قرأها نيابة عنه كاتب الدولة لدى وزير الصحة إسماعيل مصباح، خلال يوم دراسي حول مرض السل.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تحديث دليل التكفل بمرض السل، وسيتم إطلاقه قريبا.

وأضاف الوزير، أن المخطط يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبرنامج الوطني لمكافحة السل على جميع المستويات.

بالإضافة إلى دعم نظام المراقبة وتحسين التشخيص، إلى جانب تعزيز البحث العملياتي.

وقد تم خلال سنة 2020 تسجيل أزيد من 20 ألف حالة جديدة بمرض السل، من بينها 6392 حالة تتعلق بالإصابة بالسل الرئوي.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم تسجيل 5141 حالة إصابة لمرض السل المعدي.