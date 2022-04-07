وزير الصحة: 24 بالمائة من الأمراض سببها عوامل بيئية

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن كوكب الأرض يتعرض لمخاطر بشكل متزايد بسبب النمط المعيشي و هذا يؤثر على صحة الجميع.

وقال وزير الصحة، خلال إشرافه على الإحتفال باليوم العالمي للصحة، أن القدرة على التأثيرات المرضية لمختلف العوامل البيئية تسمح باعداد اجراءات صحية للحد من معدلات الاصابات والوفيات. وكذا التقليل من تأثيرها على العبئ المالي للنظام الصحي. الذي يجب ان يستعد لمواجهة عواقب تؤثر على الصحة.

وأضاف وزير الصحة، أنه وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. فإن 24 بالمائة من الأمراض سببها عوامل بيئية، و94 بالمائة من الأمراض الإسهال الناجم عن تدهور البيئة والعادات الصحة. بالإضافة كذلك إلى 20 بالمائة من إلتهابات الجهاز التنفسي سببها تلوث الهواء. و44 بالمائة من الإصابات سببها مخاطر في أماكن العمل والحوادث الصناعية.

وأشار وزير الصحة إلى أن الجزائر تعهدت بأن لا تدخر اي جهد في التنمية المستدامة لضمان تمتع الجميع بأنماط صحية ورفاهية. كما أكد الوزير أنه ومن أجل الحفاظ على صحة المواطنين من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة وأولوية في محاور الاستراتيجية للحد من الوفيات الناجمة عن التسممات والالتهابات والظروف المناخية القاسية وتلوث الهواء في المناطق الحضرية.

وأضاف وزير الصحة أنه يجب تحديد وتقييم المخاطر البيئية المسببة للسرطان وتقليل تعرض السكان لهذه العوامل للحد من إنتشار السرطان في الجزائر. وتقليص التعرض لمسببات الحساسية بجميع أنواعها وتقييم القدرة المسببة للحساسيات. كما سيتم تحديد العوامل السامة المسببة لاضطرابات الغدد وتعزيز حماية السكان. وكذا تقليل مستويات التعرض واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان. بالإضافة كذلك إلى الحد من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحفاظ على جودة الموارد المائية.