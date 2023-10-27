وزير الصحة: 4 مستشفيات على وشك الإنتهاء من مشاريعها لتسليمها قريبا

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن هناك عدة مشاريع وأخرى قيد الدراسة والتجهيز. لوضعها حيز الخدمة بكل من ولايات الجلفة، وهران والشلف.

كما أشار وزير الصحة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشاريع إنجاز مستشفيات بولاية الجلفة. أن أربعة من المشاريع الخمسة المسجلة لإنجاز مستشفيات بسعة 60 سريرا. على وشك نهاية الأشغال بعد رفع التحفظات.

وفيما يتعلق بتنصيب صيادلة جدد بولاية سطيف، ذكر الوزير بأنه لم يكن بالإمكان فتح صيدليات جديدة بالولاية منذ عدة سنوات. نظرا لعدم إنشاء لجنة تقنية مكلفة بدراسة طلبات الإعتماد تطبيقا للمذكرة الصادرة في سنة 2014.

و في رده عن سؤال آخر خص مشاريع إنجاز مستشفيات جهوية متخصصة، أكد سايحي، أن “التأخر المسجل في هذا المجال لعدة أسباب من بينها ترشيد النفقات العمومية. التي أدت الى تجميد معظم المشاريع الإستثمارية. بالإضافة كذلك إلى الأزمة الصحية التي عرفتها الجزائر كبقية بلدان العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا. إضافة الى نقص الاعتمادات المالية المتعلقة ببعض المشاريع”.

و بخصوص إنجاز مستشفى متخصص في الحروق الكبرى بولاية وهران، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم تجهيزه ووضعه حيز الخدمة مؤخرا. أما بشأن مشروع إنجاز مستشفى متخصص في الإستعجالات الجراحية الطبية، أفاد أن نسبة الأشغال به قد بلغت 99 بالمائة وقد تم تجهيزه بنسبة 70 بالمائة.

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