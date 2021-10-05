وزير الصحة: 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن السرطان أصبح يشكل هاجسا لمنظات الصحة في العالم. وفي الجزائر يتم تسجيل 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان سنويا.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على اليوم التحسيسي لإحياء شهر أكتوبر الوردي، أن السرطان يعد السبب الثاني في الوفاة بعد القلب والشرايين. ويرجع الخبراء العوامل الرئيسية إلى الزيادة في التلوث البيئي. وتغير نمط العيش والتدخين وعدم اتباع النظام صحي

وأشار المسؤول الأوّل عن القطاع، إلى أن الجزائر تسجل مايقارب 50 ألف حالة جديدة سنويا بالسرطان. ومن أهم السرطنات المنتشرة بكثرة في الجزائر القولون وسرطان المستقيم. الذي يحتل المرتبة الأولى لدى الرجال والثانية عند النساء. بالإضافة إلى سرطان الثدي الذي تم تسجيل 14 ألف حالة هذه السنة.

وكشف الوزير، أن الوزارة وضعت مخططا ضم نشاطات في الوقاية والكشف المبكر والفحص والعلاج. أين سخرت الدولة كل الماديات المادية والبشرية. بالإضافة إلى تفعيل شبكة وطنية لرصد المعلومات حول المرضى التي ستسمح بتوفير معلومات دقيقة حول المرض وسبل الوقاية منه. بالإضافة إلى إعادة تفعيل الصندوق الوطني للسرطان للتكفل الأمثل بالمرضى. من خلال تجهيز مصالح الاشعة وصيانة الأجهزة ودليل وطني للمختصين لعلاج السرطان وشراء المسرّعات

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