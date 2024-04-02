وزير الصحة: 50 بالمائة من الأدوية المستوردة ستصنع في الجزائر نهاية السنة

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن القطاع يهدف إلى إعادة بعث إقتصاد الأدوية في بلادنا وهو مايسمى بتحقيق الأمن الصحي.

وأضاف وزير الصحة خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى معهد باستور. أنه يمكن للمعهد أن يصبح مبراسا لتطوير اللقاحات وليس معهدا من أجل جمع اللقاح وتوزيعه وذلك بالتعاون مع مجمع صيدال والقطاع الخاص. مشيرا إلى أنه ومنذ 60 سنة والجزائر تستورد اللقاحات والأدوية فانتهى الأمر. وسيتم تقليصها إلى إنتاج 50 بالمائة من الأدوية المستوردة محليا.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه سنواصل بعث فكرة أن يكون مجمع صيدال نواة لانتاج اللقاح. داعيا الى انشاء فروع المعهد في الجنوب الجزائري من أجل إنتاج المصل المضاد للعقارب.