وزير الصحة: 80 مليار دينار للتكفل بأدوية مرض السرطان

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، على ضمان التكفل بصحة المواطنين وخاصة مرضى السرطان. مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانيات المادية اللازمة لمكافحته. بدليل تخصيص ما نسبته 45 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وخلال إشراف وزير الصحة اليوم الثلاثاء، على مراسيم تنصيب اللجان الفرعية الموضوعاتية للجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته. والبالغ عددها 22 لجنة، أشار إلى أنه تم تخصيص ما يعادل 80 مليار دينار للتكفل بالأدوية الموجهة لعلاجات مرض السرطان.

وأضاف الوزير،أن العدد المعتبر من المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان يعكس هو الآخر الأهمية التي توليها الدولة. لهذا النوع من الأمراض مع اللجوء إلى إستراتيجية جديدة تقضي بفتح مصالح في المؤسسات الإستشفائية الجديدة. بطاقة إستيعاب تقدر بـــ240 سرير مع تزويدها بالمسرعات. بالإضافة كذلك إلى التجهيزات الضرورية. وهي الإجراءات و الإلتزامات التي قال عنها السيد الوزير أنها نابعة من مبادئ الدولة الجزائرية.

كما أكد وزير الصحة، أن الجزائر تملك مستوى جيد في مكافحة السرطان على المستوى الإفريقي. وذلك من خلال تمكنّها من الوصول إلى تصنيع عدد معتبر من الأدوية الموجهة لمرضى السرطان محليا. سواء من طرف مجمع “صيدال” العمومي أو المستثمرين الخواص.

وقال سايحي، أن التركيز على الجانب الوقائي يبقى أحد اهم العوامل الرئيسية لمجابهة هذا المرض. ونظرا لأهمية هذه العملية إرتأت وزارة الصحة إلى إقرار و إحياء الأسبوع للتحسيس بأهمية الوقاية على أن تمتد هذه العملية طيلة السنة، مشددا على ضرورة إنشاء وحدات للبحث في مختلف المراكز الإستشفائية.

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