قناة النهار وزير الصناعة: أجهزة كشف الغاز لن تتجاوز 1200 دج بقلم النهار أونلاين نشر في 31 جانفي 2023 - 20:24 شارك غرِّد أرسل 61 0 وزير الصناعة: أجهزة كشف الغاز لن تتجاوز 1200 دج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JHFC1 اقرأ أيضا هل نستطيع التحكّم في أحلامنا وأن نحلم مانريد ؟ قناة النهار 24 جانفي جيجل: النهار ترصد أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق قناة النهار 22 جانفي زين عامر: كفانا مهازل وفولكلور في المطارات.. المنتخب الوطني المحلي يحتاج للتركيز على المباريات قناة النهار 30 جانفي راية عملاقة لدعم رابح ماجر بعد التصفير عليه في المباراة السابقة قناة النهار 21 جانفي تسابق أوروبي نحو الجزائر.. الطاقة والسياسة تعدلان كفتي العلاقات قناة النهار 24 جانفي صريح جدا: هل يقتني المواطن الجزائري المنتوجات الكهرومنزلية المحلية ؟ قناة النهار 30 جانفي فاسألوا : تحريم أكل مال اليتيم قناة النهار 11 جانفي ملتقيات وندوات جزائرية بالخارج.. الدبلوماسية الإقتصادية تتحرك بقوة مع بداية 2023 قناة النهار 20 جانفي زين عامر: التهجم على حفيد نيلسون مانديلا هو هجوم على جنوب إفريقيا ونتمنى من الكاف تسليط العقوبات قناة النهار 14 جانفي "عبد الرحمان مزيان "حرام الواحد يصفر على الاسطورة رابح ماجر قناة النهار 17 جانفي