وزير الصناعة.. أشغال الندوة ميزتها الصراحة والموضوعية

قال وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الاثنين، إن بوادر نجاح ندوة الإنعاش الاقتصادي جاء بفضل الزخم الذي أعطاه رئيس الجمهورية. كما أشار زغدار، إلى أن الندوة ضمت 700 مشارك من رجال أعمال ورؤساء مؤسسات مالية ومرافقة متخصصة.

وأضاف وزير الصناعة، أن أشغال الندوة ميزتها الصراحة والموضوعية، ما أدى إلى حصر المشاكل والعراقيل. كما طمأن الوزير أن قطاعه الوزاري، سيعمل على مراجعة منظومة قانونية مكيفة بما يتماشى مع توصيات تبون. وتمكن من رفع التحدي ونقص البطالة.

كما سيتم خلال اختتام الندوة، تسليم شهادات التي تخص الاستثمار ذات طابع اقتصادي والتي كانت عالقة. في حين تمت تسويتها وضعيتها بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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في حين أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار السبت الماضي، عن سعيه لحلحلة المشاكل البيروقراطية التي كانت سائدة في القطاع لعدة سنوات ماضية.

كما أشار الوزير في لقاء حصري خص بها “النهار”، أن هناك إرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية للانعاش الإقتصادي مع سنة 2022.

وعلى هامش الندوة الوطنية للانعاش الصناعي الني انطلقت اليوم بقصر الامم، أوضح الوزير لـ”النهار”، أن القطاع الصناعي يعطي خطة الانطلاقة من أجل تنمية شاملة اقتصادية.

مضيفا أن قطاع الصناعة هو قطاع مهم جدا من حيث خلق الثورة ومناصب الشغل. بالمقابل جدد زغدار الى أنه حان الوقت لاعطاء نظرة جديدة للحوكمة، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على تغييرات جديدة منها “الشباك الخاص” الذي سيعطي تسهيلات للمستثمرين.

وأكثر شفافية في منح العقار الصناعي. وتابع:”قانون الاستثمار 2016 موجود وهو مطبق وفيه إيجابيات ونحن نقوم بإعادة النظر فيه وستكون فيه تغييرات.”

كما دعا الى وضع توازنات في الاستثمار بالذهاب الى منطقة الهضاب وفي الجنوب، وليس التركيز فقط على منطقة الشمال.

وكشف الوزير أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي سترى النور بداية السنة الجديدة.

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