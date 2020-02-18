وزير الصناعة: أونيام كانت ضحية منافسة غير شريفة.. الإعفاءات ستلغى والكل سيدفع الضرائب

أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن “المشاكل الحالية التي تعاني منها معظم المؤسسات العمومية هي نتيجة منافسة غير شريفة شنت ضدهم”.

وقال فرحات آيت علي، اليوم الثلاثاء في تصريح له بمنتدى المجاهد، أن “مشكل مؤسسة أونيام وغيرها كانت ضحية منافسة غير شريفة شنت ضدها، بسبب إعفاءات إستفاد منها غيرها”.

وأشار وزير الصناعة أن “المشكل كان وفي كل مرة أنه يتم تقديم الأموال لغير أصحابها”. مضيفا أن “العديد من المؤسسات العمومية قد أسست بهدف خلق مناصب العمل وليس لتحقيق الأرباح”.

وإعتبر ذلك بمثابة “خطأ يجب تصحيحه”.

وتابع الوزير في ملف صناعة الأجهزة الكهرومنزلية قائلا “مؤسسة أونيام كانت تصنع في حين كان هناك أزيد من 108 مؤسسة صناعية مختصة في التركيب “.

وإستغرب وزير الصناعة من وجود شركات شاغلة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، لكنها تشتغل “في فيلا مكونة من طابقين وفقط”.

وأوضح فرحات آيت علي “أن هناك فئة قليلة ممن يصنع وفئة قليلة من لديها نسبة إدماج وتعتبر نسبة محتشمة جدا، أما الباقي فكلها تركيب”.

وأشار في ذات السياق، أنه “سيتم إلغاء الإمتيازات والجميع سيدفع الضرائب قريبا”.