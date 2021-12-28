وزير الصناعة: إرساء منظومة وطنية قوية وفعالة لتشجيع الإستثمارات

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه من الضروري تظافر جهود كل الفاعلين بهدف الوصول إلى إرساء منظومة وطنية للإبتكار قوية وفعّالة لتشجيع الإستثمارات والتحويل التكنولوجي.

وأضاف وزير الصناعة خلال حفل توزيع جوائز الطبعة الـ10 للمسابقة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والطبعة الـ23 للمسابقة الوطنية لأحسن إختراع، أن الإبتكار عملية مستمرة ودائمة تستوجب تظافر جهود الجميع للوصول إلى إرساء منظومة وطنية للإبتكار قوية وفعالة تعمل على توفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات والتحول التكنولوجي السريع.

وأكد الوزير، على تشجيع وتدعيم وعقلنة مختلف أجهزة الدعم الموجهة للبحث والتطوير من أجل خلق التكامل والتناسق فيما بينها. وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة. بالإضافة كذلك إلى تطبيق هذه الأليات عن طريق إنشاء أنظمة وميكانزمات خاصة بتمويل الإبتكار.

وكشف زغدار، عن إنشاء شبكة تتكون من 92 مركز للدعم التكنولوجي والابتكار في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مشيرا إلى أن هذه المراكز تعتبر بنك معلوماتية للملكية الفكرية يسمح لحاملي المشاريع من الإستفادة من خبرة ذات نوعية. وكذا الحصول على معطيات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.

كما قامت الوزارة بإنشاء مراكز تقنية لمرافقة وتطوير الشعب الصناعية في ميادين البحث والابتكار. وكذا المجمعات (كلوسترز) للاستفادة المشتركة من مجهودات التطوير والبحث والإبتكار.

وفيما يخص تنظيم الطبعة العاشرة للمسابقة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والطبعة ال23 للمسابقة الوطنية لأحسن اختراع، قال زغدار أن الحدث يهدف إلى تشجيع المؤسسات التي بذلت جهدا في ميدان الإبتكار الذي يعتبر أداة قوية وفعالة لتحسين التنافسية الإقتصادية وإرساء معالم لتأسيس نظام بيئي وطني للإبتكار وإعطاء ديناميكية جديدة لتثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع حقيقية. بالاضافة إلى وضع محاور عملية لبناء إستراتيجية وطنية خاصة بالإبتكار والملكية الفكرية.