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قناة النهار

“وزير الصناعة :” إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان

بقلم قناة النهار
“وزير الصناعة :” إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان
صناعة
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وزير الصناعة :” إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان

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