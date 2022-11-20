قناة النهار “وزير الصناعة :” إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 12:34 صناعة شارك غرِّد أرسل 123 0 “وزير الصناعة :” إسترجعنا أكثر من 162 هكتار في غليزان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rfjC3 اقرأ أيضا ترندينغ: دراج متهور يخاطر بحياته من أجل المتعة والمدافع الإسباني بيكي يودع جماهير برشلونة بالدموع قناة النهار 06 نوفمبر مدرّب المنتخب المغربي يشيد ببلماضي.. هكذا ردّ عليه قناة النهار 13 نوفمبر عمال شركة الأنابيب ينتفضون أمام الوزير ويفضحون أحد المسؤولين.. "ما تامنوهش هذاك كذّاب " قناة النهار 15 نوفمبر ماندريا: المباريات الودية ستكون تحضيرا لتصفيات الكان ونتمنى للفرق الإفريقية والعربية كأس عالم جيدة قناة النهار 14 نوفمبر "رئيس الجمهورية لنجيب ميقاتي: "مثلما تكلمنا على إنفراد..سنكون دائما مع لبنان قناة النهار 02 نوفمبر كاسندرا الجزائر تكشف السبب الحقيقي لإعتزالها وإبتعادها عن الشاشة لمدة 18 سنة قناة النهار 17 نوفمبر الرئيس المصري: أهنئ الشعب الجزائري الذي نحترمه ونحبه قناة النهار 01 نوفمبر فاسألوا : الشهداء خمسة قناة النهار 08 نوفمبر الشيخ النوي: مشروع ثانوية في سيدي بلعباس.. بدات في جانفي تسلمت في نوفمبر قناة النهار 17 نوفمبر شاهد لحظة وصول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر