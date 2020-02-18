وزير الصناعة: إعادة إستغلال غار جبيلات يتطلب دراسة معمقة

أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أنه يتم حاليا “دراسة الجدوى الإقتصادية لكيفية إعادة إستغلال غار جبيلات”.

وقال وزير الصناعة، اليوم الثلاثاء في تصريح له بمنتدى المجاهد، “أنه يتم حاليا دراسة كيفية إيجاد شركاء جدد، للمساهمة في إعادة إستغلال هذا المنجم”.

واعتبر فرحات آيت علي أن “مشروع غار جبيلات مشروع ثقيل خصوصا وتزامن إعادة إستغلاله بالوضعية المالية الحالية للبلاد”.

وأشار وزير الصناعة في السياق ذاته “أنه ورغم تأخر الحكومة في إطلاق إعادة إستغلال منجم غار جبيلات، إلا أن ذلك راجع للتريث والدراسة المعمقة للمشروع قبل إتخاذ أي قرار”.

وأوضح فرحات آيت علي أنه “سيتم في هذا الصدد سن قوانين تنظيمية للإستغلال المناجم بصفة عامة”